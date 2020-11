Laschet: Zu früh für Bilanz zum Teil-Corona-Lockdown

Berlin (dpa) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich zurückhaltend zur Frage geäußert, ob die seit Montag geltenden strikten Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie wirken. Zwar verlangsame sich derzeit manche Zahl im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen, «aber es ist zu früh für eine Endbilanz», sagte Laschet am Freitag bei einem virtuellen Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. «Wir haben die große Hoffnung, dass wir die Welle brechen können.» Man könne dies aber im Moment noch nicht so richtig absehen.

Von dpa