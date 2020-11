Trainer Gisdol erwartet keinen langen Ausfall von Timo Horn

Bremen (dpa) - Kölns Trainer Markus Gisdol erwartet keinen langen Ausfall von Torwart Timo Horn. «Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist. Der Muskel hat aber immer mehr zugemacht, so dass es für ihn nicht mehr weiter ging», sagte Gisdol am Freitagabend nach dem 1:1 (0:0) der Kölner in der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen. Horn war bereits in der 39. Minute ausgewechselt worden, nachdem er zuvor mit einem Bremer Spieler zusammengeprallt war. Für ihn kam Ron-Robert Zieler.

