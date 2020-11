Unfall mit Trecker: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Kamp-Lintfort gegen einen Traktor geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 57-Jährige habe am Samstag mehrere Fahrzeuge überholt, teilte die Polizei Wesel mit. An der Spitze war ein Traktor. Als dieser nach links abbog, prallte der Motorradfahrer mit ihm zusammen. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von dpa