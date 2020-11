NRW-Grüne planen ersten digitalen Parteitag

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen in Nordrhein-Westfalen halten wegen der Corona-Pandemie am kommenden Sonntag, 15. November, ihren ersten rein digitalen Parteitag ab. Dabei handelt es sich um einen sogenannten kleinen Parteitag mit nur 80 anstatt 250 Delegierten wie bei den großen Konferenzen, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak senden aus der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Delegierte und Gäste, unter ihnen der Wirtschaftsexperte Prof. Jens Südekum, nehmen per Videoschalte teil. Die Delegierten stimmen auch digital über Anträge ab.

Von dpa