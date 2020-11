Männer schlagen Trinkkumpan Wodka-Flasche auf Kopf

Düren (dpa/lnw) - Ein abendliches Trinkgelage in einem Park in Düren hat für einen 28 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus geendet. Er soll am Samstagabend in einer Vierer-Gruppe auf einer Parkbank gesessen und Alkohol getrunken haben, als seine Begleiter ihn plötzlich schlugen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zerschlugen die Männer dabei eine leere Wodka-Flasche auf dem Kopf des 28-Jährigen. Als er hinfiel, traten und schlugen sie weiter gegen den Kopf und den Körper.

