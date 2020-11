Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Live-Dialogen im Internet möchten Land und Bahnen in Nordrhein-Westfalen mehr Frauen für den Job als Lokführerin begeistern. Der Anteil an Müttern und Frauen sei in dieser Berufsgruppe noch sehr gering, erklärte das Verkehrsministerium in NRW am Sonntag. Gleichzeitig brauche der Nahverkehr im Land bis zum Jahr 2025 mehr als 1700 Lokführer.

Von dpa