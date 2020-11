Antisemitismusbeauftragte: Gewalt gegen Juden hat zugenommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Antisemitismus und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland sind nach Worten der nordrhein-westfälischen Antisemitismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarrenberger weiterhin «allgegenwärtig». Sie hätten in ihrem Ausmaß, in ihrer Verachtung und in ihrer Offenheit zugenommen, erklärte die FDP-Politikerin am Sonntag anlässlich des Gedenktages der Pogromnacht am 9. November. Dies sei eine bittere Erkenntnis.

Von dpa