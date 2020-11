Land NRW betreut 50 bis 60 Islamisten in Aussteigerprogramm

Beim Präventionsprogramm Wegweiser, das sich an Jugendliche richtet, die in den gewaltbereiten Salafismus drohen abzurutschen, sind dem Bericht zufolge bislang 1000 Jugendliche und junge Erwachsene intensiv betreut worden. In 56 Prozent der Fälle waren die Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahre alt. 14 Prozent waren Kinder unter 14. Rund ein Viertel waren Mädchen und junge Frauen. «80 bis 90 Prozent der Beratungsfälle nehmen einen langfristigen positiven Verlauf. Das heißt konkret, dass sich extremistische Einstellungen nicht festsetzten», sagte der Sprecher der Zeitung. In Fällen fortgeschrittener Radikalisierung sei aber sichergestellt, dass Angebote zum Ausstieg vom Aussteigerprogramm Islamismus unterbreitet werden.