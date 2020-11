Renitenter Gockel beschäftigt Polizei: «Hahn ist sicher!»

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Aufregendes Abendprogramm für einen Hahn in Castrop-Rauxel: Der renitente Gockel beschäftigte am Sonntagabend Polizeibeamte - ein Ausreißversuch auf einer Wache scheiterte aber. Zunächst war der aus noch ungeklärter Ursache frei umherlaufende Vogel einem Mann nahe einem Altpapiercontainer in der Innenstadt aufgefallen, wie die Polizei am Montag berichtete. Durch die geöffnete Kofferraumklappe gelangte der Gockel dann in dessen Auto.

Von dpa