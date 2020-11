Bierhoff: Gefahr bei Rückkehr von Müller, Hummels, Boateng

Leipzig (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat in der Debatte um eine mögliche Rückkehr der früheren Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng in die Fußball-Nationalelf eine besondere Problematik offen angesprochen. «Wenn du so verdiente Nationalspieler zurückholst, musst du einen gewissen Umgang voraussetzten. Diese Spieler wären dann natürlich gesetzt», sagte Bierhoff am Montag in Leipzig beim Treffpunkt des aktuellen DFB-Kaders für die letzten drei Länderspiele des Jahres. Aktuell bestehe «kein Handlungsbedarf».

Von dpa