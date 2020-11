Jäckel-Engstfeld leitete das städtische Amt für Kommunikation bereits von Dezember 2014 bis Juni 2018 und war im Streit gegangen. OB Keller, vor seinem Wechsel nach Köln Ordnungsdezernent in Düsseldorf, sagte am Montag: «Als Dezernent habe ich Frau Jäckel-Engstfeld als ebenso kompetente wie engagierte und faire Kommunikationsexpertin kennengelernt, die in der Verwaltungskonferenz und der Stadtverwaltung gleichermaßen geschätzt wird. Ich freue mich darauf, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit als Oberbürgermeister nun fortzusetzen.»

Jäckel-Engstfeld soll ihr Amt am 1. Januar 2021 antreten. «Bis dahin wird sie Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller in Medienfragen beratend zur Seite stehen», so die Stadt.