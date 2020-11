Bistum Aachen: Vorstellung des Missbrauchgutachtens

Aachen (dpa/lnw) - Das von einer Anwaltskanzlei angefertigte Gutachten über Fälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im Bistum Aachen wird am Donnerstag in Aachen bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Die vom Bistum beauftragte Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl teilte am Montag in München mit, der Aachener Bischof Helmut Dieser und Generalvikar Andreas Frick seien dann anwesend. Sie erführen die Ergebnisse zeitgleich mit der Veröffentlichung.

Von dpa