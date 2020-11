Mann in Kölner Innenstadt erstochen: 25-Jähriger vor Gericht

Laut Anklage hatte der 25-Jährige in der Nähe des Aachener Weihers in der Kölner Innenstadt ein Messer gezückt und damit dem 26-Jährigen in den Oberkörper gestochen. Das Opfer sei mit dem Gesicht auf die Straße gefallen. Der Angeklagte sei geflüchtet. Später fand ein Autofahrer das auf einem Gehweg liegende Opfer. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann noch vor Ort.

Zuvor soll der 26-Jährige den mutmaßlichen Täter über Instagram um ein Treffen gebeten haben. Zum verabredeten Treffpunkt erschien der 26-Jährige demnach betrunken und aggressiv. Er erklärte, dass er eine Beziehung zur Schwester des Angeklagten habe, die er als «Hure» und «Schlampe» beleidigte.