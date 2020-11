Auto überschlägt sich bei Versmold: Zwei Schwerverletzte

Versmold (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in Versmold (Kreis Gütersloh) sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals auf einem Feld. Der 18-Jährige und sein Beifahrer verletzten sich dabei schwer und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Von dpa