Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte erwartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird zur Wochenmitte hin wechselhaft. Nach einem Sonne-Wolken-Mix wird die Bewölkung am Dienstagabend dichter, vereinzelt ist bereits etwas Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zu Mittwoch und im Tagesverlauf bleibt es meist stark bewölkt oder neblig-trüb. Örtlich kann es regnen. Erst am Nachmittag lockert es etwas auf. Bei Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad bleibt es dann auch trocken.

Von dpa