Polizei fasst betrunkenen Flüchtigen aus JVA

Hamm/Wolfenbüttel (dpa/lnw) - Wegen eines Randalierers rückten sie aus und fassten einen geflohenen Häftling: Die Polizei in Hamm hat am späten Montagabend einen Insassen aus dem Gefängnis in Wolfenbüttel in Niedersachsen auf der Flucht aufgegriffen. Die Beamten hatten Namen und Adresse eines in der Innenstadt randalierenden 32-Jährigen überprüft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe stark alkoholisiert herumgeschrien.

