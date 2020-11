NRW verzeichnet 4320 weitere Corona-Infektionen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW hat es in den vergangenen sieben Tagen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern gegeben. Das ging am Dienstag (Stand 0.00 Uhr) aus Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) hervor. Die niedrigsten Werte verzeichneten demnach die Landkreise Coesfeld (74,8) und Soest (80,8) sowie die Stadt Münster (97,4). Herne (281,8), Hagen (254,9) und Duisburg (253,4) hatten hingegen die höchsten 7-Tage-Inzidenzen. Für ganz NRW wurde eine Wocheninzidenz von 168,5 angegeben, die somit etwas höher lag als am Dienstag der Vorwoche (162,5).

Von dpa