Lockdown light sorgt für weniger Verkehr auf Autobahnen

Leverkusen (dpa/lnw) - Die neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie haben auch den Verkehr auf den Autobahnen in NRW gebremst - aber bei weitem nicht so stark wie im Lockdown des Frühjahrs. «Im Vergleich zur Entwicklung Ende März, als der Verkehrsrückgang auf den betrachteten Strecken bis zu 80 Prozent betragen hat, haben wir es derzeit nur mit einer leichten Delle zu tun», erklärte am Dienstag Christopher Laux, der in der Verkehrszentrale Straßen.NRW in Leverkusen die Verkehrsstärken seit Beginn der Corona-Krise verfolgt.

Von dpa