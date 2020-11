Bremsschuh vergessen? Vier Wagen eines Güterzuges entgleisen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein liegengebliebener Bremsschuh hat am Bahnhof Gelsenkirchen-Bismarck vier Güterwagen aus den Schienen springen lassen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, der Bahnhof sei aber vorübergehend gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Ermittelt werde gegen einen 33-jährigen Bahnmitarbeiter, der für den Zug verantwortlich war. Der Mann soll am Montagmittag den Bremsschuh, der ein ungewolltes Wegrollen des Zuges verhindert, vor dem Rangieren nicht entfernt haben. Das Metallteil sei bis zu einer Weiche mitgeschleift worden, habe sich dort verkeilt und die Wagen zum Entgleisen gebracht.

Von dpa