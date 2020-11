Fußballtore umgefahren: Polizei zieht Van aus Kanal

Hille/Minden (dpa/lnw) - Unbekannte stehen im Verdacht, einen Van gestohlen, mit diesem einen Fußballplatz verwüstet und den Firmenwagen dann im nahen Mittellandkanal versenkt zu haben. Am Dienstag wurde das Fahrzeug im Wasser entdeckt und mit Hilfe eines Krans aus dem Kanal gezogen, wie die Polizei mitteilte. Der schwarze Kleinbus war laut Erkenntnissen der Ermittler in der Nacht zum Montag in Minden gestohlen worden. Zudem wurde am Montag entdeckt, dass in der Nähe im benachbarten Hille ein Sportplatz verwüstet worden war. Unter anderem seien eine Eisenschranke, zwei Fußballtore und ein Holzzaun umgefahren worden. Auch fanden sich Drift- und Schleuderspuren sowie Fahrzeugteile auf dem Gelände.

Von dpa