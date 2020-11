Autofahrer kracht in Pfahl mit Discounter-Werbung

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 78-Jähriger ist in Dortmund mit seinem Auto gegen einen Pfahl mit Werbung eines Discounters gefahren, eingeklemmt worden und wenig später gestorben. Die Feuerwehr konnte den Mann am Dienstag zunächst befreien und schwer verletzt in ein Krankenhaus bringen. Dort starb er einige Stunden später.