Pech für «falschen Polizisten»: Der Nachbar war ein echter

Leverkusen (dpa/lnw) - Pech für einen «falschen Polizisten» in Leverkusen: Neben der 88-jährigen Frau, die er sich als Betrugsopfer ausgeguckt hatte, wohnte ein echter Polizeibeamter (61). Der nahm den 29-jährigen fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Polizeistreife holte den mutmaßlichen Täter ab. Gegen den bereits als Betrüger bekannten Mann wurde Haftbefehl beantragt. Zuvor hatte ein Unbekannter die Frau angerufen und nach der üblichen Betrugsmasche behauptet, ihr Geld sei auf dem Konto nicht mehr sicher, sie solle es in angebliche «polizeiliche Verwahrung» übergeben. Vor der Übergabe am Montag schöpfte die 88-Jährige aber Verdacht und bat ihren Nachbarn um Hilfe - mit Erfolg.

Von dpa