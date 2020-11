Haan (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Haan (Kreis Mettmann) ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Ein anderer Autofahrer hatte ihren Wagen beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Rettungskräfte brachten die 63-Jährige in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von 18 000 Euro.

Von dpa