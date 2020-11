Corona-Infektionslage in NRW bleibt auf hohem Niveau

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Infektionslage bleibt in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen (Stand: 11. November, 00:00 Uhr) 4615 bestätigte Neuinfektionen in NRW. Das entspricht der Größenordnung des Vortages mit 4572 neuen Fällen. Die Zahl der Corona-Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 164,8, wie aus den Daten des Landeszentrums für Gesundheit hervorgeht. Am Mittwoch lag der Wert bei 167,9.

Von dpa