45 Waldbrände in diesem Jahr in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen hat es in diesem sehr trockenen Jahr bislang 45 große Waldbrände gegeben. Dabei sei eine Fläche von rund 44 Hektar zerstört worden, berichtete die «Rheinische Post» am Mittwoch in Düsseldorf und berief sich auf Angaben des NRW-Umweltministeriums. In den vergangen drei Jahren nahmen demnach sowohl die Anzahl der Brände als auch die betroffene Fläche zu. Der schwerste Waldbrand ereignete sich Mitte April bei Gummersbach: Es ging um mehr als 20 Hektar, 1000 Feuerwehrleute waren im Einsatz.