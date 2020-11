Polizei fasst entwichene Strafgefangene im Zug

Bad Bentheim/Bielefeld (dpa/lni) - Zwei aus dem offenen Vollzug entwichene Strafgefangene sind bei einer Polizeikontrolle in einem Zug in Bad Bentheim gefasst worden. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren saßen in dem aus den Niederlanden kommenden Zug, als sie am Dienstag am Grenzübergang von der Bundespolizei kontrolliert wurden, wie die Bundespolizei am Mittwoch in Bad Bentheim mitteilte.

Von dpa