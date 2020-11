Millionen aus Tresorraum gestohlen: Ermittlungen dauern an

Emmerich/Kleve (dpa/lnw) - Im Fall des spektakulären Einbruchs in den Tresorraum des Emmericher Zollamtes dauern die Ermittlungen an. Der Staatsanwaltschaft Kleve lagen am Donnerstagmorgen zunächst keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern vor. «Wir haben weiterhin die Aufgabe, sie zu identifizieren», sagte Oberstaatsanwalt Günter Neifer der Deutschen Presse-Agentur dpa. Ob konkrete Hinweise zu den am Mittwoch veröffentlichten Fahndungsfotos eingegangen waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Von dpa