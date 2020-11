Kölner Oberbürgermeisterin Reker zufrieden mit 11.11.

Köln (dpa) - Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich zufrieden über den Verlauf des verhaltenen Karnevalsauftakts am 11.11. geäußert. «Der 11.11. ist wie ein ganz normaler Wochentag gestartet, so wie ich es mir gewünscht habe», sagte die parteilose Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Mit der Lage, die wir bis jetzt am späten Mittag verzeichnen, bin ich sehr zufrieden.»

Von dpa