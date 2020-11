Landesregierung will Versammlungsrecht in NRW modernisieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung will das Versammlungsrecht in Nordrhein-Westfalen modernisieren. Dabei sollen auch das von der SPD geforderte Verbot von Demonstrationen von Rechtsextremisten an Gedenktagen für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft berücksichtigt werden, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Landtag. Der Regierungsentwurf sei «so gut wie fertig» und werde in Kürze vorgelegt. Die SPD-Opposition hatte zuvor einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Reul hofft auf einen möglichst großen Konsens der Fraktionen bei den weiteren parlamentarischen Beratungen.