DUH: Politiker-Dienstwagen nicht klimafreundlich genug

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Die Dienstwagen von Spitzenpolitikern in Bund und Ländern sind aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weiterhin nicht umwelt- und klimafreundlich genug. Die Organisation veröffentlichte am Mittwoch in Berlin ihren alljährlichen «Dienstwagen-Check». Die Klimabilanz ist demnach sogar etwas schlechter als im Vorjahr. Das gilt auch für die Berechnungen der Umwelthilfe für die Dienstwagen der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Allerdings liegen dem Bericht Annahmen über das Fahrverhalten zugrunde, die im Einzelfall nicht belegbar sind.

Von dpa