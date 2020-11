Campino träumt von «fetten Rockkonzerten»

Baden-Baden (dpa/lsw) - Punkrocker Campino hilft sich mit Zukunftshoffnungen durch die Corona-Pandemie. Er denke, «dass wir spätestens in 2022 auch wieder große, fette Rockkonzerte erleben werden», sagte der 58 Jahre alte Frontmann der Düsseldorfer Band «Die Toten Hosen» am Dienstagabend im Radiosender SWR3. «Das ist so die Möhre, die ich mir als Esel hinhalte». Bis dahin setze er auf Geduld und Solidarität mit jenen, die am meisten unter der Krise leiden. Man könne Kneipen oder Theater unterstützen, indem man «vielleicht extra 'nen Zehner» dort lasse, wenn dies wieder möglich ist.

Von dpa