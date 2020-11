Trübe Wetteraussichten in Nordrhein-Westfalen

Am Freitag löst sich der Nebel auf. Im Osten ist es anfangs heiter, von Westen ziehen dichte Wolken auf. Es kann vereinzelt etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad an der Weser, um 14 Grad an Rhein und Ruhr. In der Nacht zum Samstag ist es meist stark bewölkt, stellenweise kann es etwas regnen bei milden Tiefstwerten von 11 bis 7 Grad. Auch am Samstag wird es wolkig und regnerisch. Im Tagesverlauf lässt sich von Süden her aber auch mal die Sonne blicken. Dabei ist es mild bei Höchstwerten von 14 bis 17 Grad, in Hochlagen 12 bis 14 Grad.