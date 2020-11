CDU: Islamistische Gefährder konsequent abschieben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung will alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um islamistische Gefährder abzuschieben. Das unterstrich der CDU-Abgeordnete Gregor Golland am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Seit Amtsantritt 2017 seien aus NRW 27 Gefährder sowie 23 weitere sicherheitsrelevante oder als bedenklich eingestufte Personen abgeschoben worden. Drei weitere seien freiwillig überwacht ausgereist.

Von dpa