BVB nicht von Bombenentschärfung betroffen: Zagadou zurück

Dortmund (dpa/lnw) - Das Training des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist nicht von einer geplanten Bombenentschärfung im Stadtgebiet betroffen. Zwar liegt das Trainingsgelände des BVB im Stadtteil Brackel auf dem Gebiet, wo am Donnerstagmittag ein bei Bauarbeiten gefundener 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden sollte. Die in der Länderspielwoche in Dortmund verbliebenen BVB-Fußballer hatten ihr Vormittagstraining aber bereits beendet, bestätigte ein Clubsprecher auf Anfrage.

Von dpa