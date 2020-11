Etwas weniger Studienanfänger an NRW-Hochschulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Studienanfänger in Nordrhein-Westfalen ist nach ersten Schätzungen im aktuellen Wintersemester leicht gesunken. An den 69 Hochschulen des Landes hätten rund 98 000 Studierende ihr Studium begonnen, teilte das NRW-Wissenschaftsministerium am Donnerstag mit. Das sei ein Rückgang um 1,8 Prozent oder rund 1600 Studenten im Vergleich zum vorhergehenden Wintersemester. Die Gesamtzahl der Studierenden in NRW habe sich nur geringfügig verändert und liege bei rund 767 000. Das waren etwa 1000 Studenten weniger als im Wintersemester 2019/20 (-0,1 Prozent).

Von dpa