Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil er in Düsseldorf einen Passanten beschimpft und umgeschubst hat, muss ein Polizist 2500 Euro Geldauflage an ein Kinderhospiz zahlen. Im Gegenzug stellte ein Düsseldorfer Amtsrichter das Strafverfahren gegen den 40 Jahre alten Beamten wegen Körperverletzung im Amt am Donnerstag ein.

Von dpa