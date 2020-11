Ehefrau erdrosselt: Ex-Manager vor Gericht

Am ersten Prozesstag musste der stark abgemagerte Angeklagte in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren werden. Da es in der Vorführzelle offenbar zu Problemen gekommen war, wurde der zunächst aggressiv wirkende Angeklagte auch während der Verhandlung von drei Wachtmeistern streng bewacht.

Nach anfänglicher Weigerung, über den Tod seiner Frau zu reden, räumte der Angeklagte schließlich ohne Umschweife ein, dass er sie getötet hat. Details wollte er nicht nennen. «Ich kann nur sagen: Sie hat mich beleidigt. Ich habe sie geliebt und liebe sie immer noch», so der Angeklagte.