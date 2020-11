Automatensprenger von Rees in Haft

Die drei Verdächtigen sollen in der Nacht zum Montag zunächst an der Alarmanlage der Bank am Niederrhein gescheitert sein. Dann hatten sie auf der Flucht einen schweren Autounfall. Es grenze an ein Wunder, dass die drei fast unverletzt aus dem völlig zerstörten Auto herausgekommen seien, so die Mitteilung. Am Morgen hatte die Polizei sie dann gefasst. Der Wagen war wahrscheinlich in den Niederlanden gestohlen worden, hieß es.