Im Schrank: Polizisten nehmen mutmaßliche Einbrecher fest

Krefeld (dpa) - Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in einer Krefelder Kirche von Polizisten in einem Schrank entdeckt worden. Ein Zeuge habe verdächtiges Klirren gehört und dann beobachtet, wie zwei Männer einer Frau an der Kirche einen goldenen Gegenstand gaben, teilte die Polizei am Donnerstag in Krefeld mit. Der Zeuge rief die Polizei und diese konnte zwei 37-Jährige noch in der Kirche festnehmen. Beide hätten sich in einem Schrank versteckt. Sie seien mehrfach und einschlägig vorbestraft. Vor der Kirche habe am Mittwochabend eine 34 Jahre alte Frau in einem Auto gewartet. Eines der Fenster des Gotteshauses sei eingeschlagen gewesen.

Von dpa