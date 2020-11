Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Streit über die vorgezogenen Weihnachtsferien im Corona-Krisenjahr 2020 beschäftigt an diesem Freitag (10.00 Uhr) den nordrhein-westfälischen Landtag. SPD und Grüne haben dazu kurzfristig eine Aktuelle Stunde beantragt.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Mittwochabend überraschend bekanntgegeben, die Weihnachtsferien schon am 21. Dezember beginnen zu lassen - zwei Tage früher als geplant. Dies solle als eine Art «Vor-Quarantäne» ein unbeschwertes Weihnachtsfest ermöglichen.

Die Opposition sieht allerdings noch zahlreiche Aspekte ungeklärt. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty bemängelt einen «Zick-Zack-Kurs» und einsame Entscheidungen der Regierung in einer so zentralen Angelegenheit. Auch aus Lehrer- und Elternverbänden gibt es Kritik und Fragen - etwa zur Betreuung der Kinder an den freien Tagen.