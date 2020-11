Autorennen in Langenfeld: Raser zeigen sich einsichtig

Die beiden Autos waren am Donnerstagabend einer Streife aufgefallen. Die Fahrer hätten nebeneinander an einer roten Ampel gewartet, dabei mit dem Gas gespielt und die Motoren aufheulen lassen. Bei Grün seien die Wagen so stark angefahren, dass die Räder durchdrehten. Dann sollen die beiden Männer in einer Tempo-50-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Düsseldorf gerast sein.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte die Männer wenig später. Angesprochen auf ihr Verhalten hätten die beiden Bekannten angegeben, «sich zu der Aktion hinreißen gelassen zu haben» und eingestanden, einen «Fehler» gemacht zu haben.