Uniklinik gehackt: Keine Ermittlungen mehr wegen toter Frau

Die Uniklinik war nach dem Hackerangriff in der Nacht zum 10. September von der Notfallversorgung abgemeldet worden. Rettungswagen fuhren sie nicht mehr an. In der Nacht zum 12. September wurde die 78-Jährige daher in ein Krankenhaus nach Wuppertal gebracht, wo sie - laut einem Bericht an den Justizausschuss des Landtags - etwa eine Stunde später versorgt wurde, als es bei der Anfahrt der Uniklinik gewesen wäre. Laut «Bild»-Zeitung hatte die Frau einen Aortariss erlitten.

Zu den Hackern, die im September rund 30 Server der Uniklinik verschlüsselt hatten, um sie zu erpressen, gibt es unterdessen noch keine konkrete Spur. Es gebe aber Ermittlungsansätze, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bei der Zentrale- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) in Köln. Unter anderem habe man Ermittlungsbehörden in anderen Ländern um Hilfe gebeten.

Geografisch verorten könne man die Hacker bislang nicht. Im Bericht an den Landtag war mit Verweis auf die von den Tätern benutzte Schadsoftware «DoppelPaymer» Russland vom Justizministerium als möglicher Ursprung der Attacke benannt worden.