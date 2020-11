Gedenken an Krefelder Opfer der Messerattacke von Dresden

Krefeld/Dresden (dpa) - Mit einer Gedenkfeier unter freiem Himmel haben etwa 100 Menschen in Krefeld an den 55-Jährigen erinnert, der bei der mutmaßlich radikal-islamistisch motivierten Messerattacke in Dresden ums Leben kam. Teilnehmer legten Grablichter und eine Regenbogenflagge am Portal der Alten Kirche nieder. «Krefeld ist bunt und hat es heute bewiesen», sagte Oliver Leist vom Krefelder CSD, der die Gedenkfeier initiiert hatte.

Von dpa