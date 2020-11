Razzia in Shisha-Bar: Rund 30 Personen bei Glücksspielen

Krefeld (dpa/lnw) - In einer Krefelder Shisha-Bar sind bei einer nächtlichen Polizei-Razzia rund 30 Leute bei mutmaßlich illegalen Glücksspielen erwischt worden - zudem wurden Corona-Regeln nicht beachtet. Bei der Aktion in der Nacht zum Samstag seien rund 33 000 Euro sichergestellt worden, teilten die Beamten am Morgen mit. Vor dem Einsatz habe die Polizei einen Hinweis auf illegales Glücksspiel erhalten. Die in der Nacht verfügbaren Beamten seien dann für die Razzia zusammengezogen worden. «Das war nichts Vorgeplantes», sagte ein Polizeisprecher. In der Shisha-Bar sei unter anderem gepokert worden, auch habe es Würfelspiele gegeben.

Von dpa