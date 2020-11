SPD-Parteitag soll nun im März nachgeholt werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die NRW-SPD will ihren bereits zwei Mal verschobenen Parteitag Anfang März nachholen. Er solle am 6. und 7. März als Präsenztermin stattfinden, teilte eine SPD-Sprecherin mit. Dies habe der Landesvorstand bei einer Sitzung am Freitag entschieden. «Sollte der Parteitag aufgrund des Covid-19-Infektionsgeschehens nicht in Präsenz stattfinden können, werden alternative Durchführungsmöglichkeiten geprüft.»

Von dpa