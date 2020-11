Festival-Organisatoren hoffen auf Parookaville 2021

Im vergangenen Sommer hatte das Festival wegen der Corona-Krise nicht wie geplant stattfinden können. In den Zeiten vor der Pandemie kamen Zehntausenden Besucher zu der Veranstaltung auf dem ehemaligen Militärgelände des Flughafens Weeze, in diesem Jahr hatte es 85 000 Tickets gegeben. 2021 soll das Festival vom 16. bis zum 18. Juli stattfinden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, doch laut Dicks «sind unsere Fans natürlich aktuell auch vorsichtig mit Kaufentscheidungen für das kommende Jahr».

Ein Festival ohne Zeltcamp, um Hygieneregeln einzuhalten, hält der Organisator nicht für denkbar. «Wir sind in engem Austausch mit allen wichtigen großen Festivalveranstaltern in Deutschland und alle sind sich einig: Es gibt den Festivalsommer nur «ganz oder gar nicht»». 50 000 Menschen passten nicht mit Abstand und Masken vor eine Hauptbühne. «Eine Halbierung der Besucherzahlen wäre wirtschaftlich nicht möglich. Das möchten auch die Gäste nicht», so Dicks.