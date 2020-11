Velbert (dpa/lnw) - Ein elektronisches Spielzeug hat nach ersten Ermittlungen einen Brand in einem Wohnblock in Velbert ausgelöst. Dabei waren am Samstag etliche Bewohner in Gefahr geraten. Mehrere wurden mit Beschwerden durch eine mögliche Rauchvergiftung ärztlich behandelt, acht kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Wodurch das Spielgerät Feuer gefangen habe, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Am Samstag hatte das Kinderspielzeug, das den Angaben nach im Hausflur im dritten Stock des achtgeschossigen Gebäudes abgestellt war, Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte zu dem Großeinsatz mit Rettungswagen und Notärzten aus. Einem Bewohner war es zwar gelungen, das Feuer mit einem Pulverlöscher weitgehend zu löschen. Im Treppenraum oberhalb der dritten Etage hatte der Brand jedoch starke Rauchentwicklung zur Folge gehabt, hieß es. Nachbarn flohen durch den dichten Qualm nach unten und atmeten dabei giftige Gase ein. Zu Brandursache und Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude mit einem Drucklüfter entraucht hatte, konnten die ersten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.