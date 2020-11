Bremen/Dresden (dpa) - Der Hamburger Cartoonist Marunde hat beim Deutschen Karikaturenpreis den Geflügelten Bleistift in Gold gewonnen. Er wurde am Samstagabend in Bremen für sein Werk «Wenn einem soviel Gutes widerfährt» ausgezeichnet, wie die Veranstalter mitteilten. Wegen der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung in diesem Jahr virtuell statt.

Von dpa