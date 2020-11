Suhl (dpa) - Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben ihr Heimspiel gegen den USC Münster mit 3:0 (25:19, 25:14, 25:19) gewonnen. Vor allem in den Blockaktionen, angeführt von Laura de Zwart, und am Netz war die Mannschaft von Suhls Trainer Laszlo Hollosy den Gästen am Samstag überlegen.

Von dpa