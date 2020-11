3700 neue Corona-Fälle in NRW gemeldet

Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie übersprang erstmals die Marke von 200 000 und lag bei 200 095. Einer Schätzung zufolge sind derzeit im bevölkerungsreichsten Bundesland rund 69 000 Menschen infiziert.

Die Zahl der Corona-Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen wurde am Sonntag landesweit mit 165,7 beziffert. Der Inzidenzwert lag damit leicht unter dem Wert vom Samstag. Grundsätzlich ist die Inzidenz bei einigen Schwankungen zuletzt konstant geblieben: Am vergangenen Sonntag lag sie etwa bei 165,0, am 1. November bei 160,7.

Den höchsten Inzidenzwert in NRW verzeichnet weiterhin die Ruhrgebietsstadt Herne mit 317,7 Fällen bezogen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Infektion stieg Stand Sonntag in NRW um 7 auf 2623 Tote seit Beginn der Pandemie.